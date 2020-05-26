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Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:01:00 -
Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Başbuğ, Katar medyasının şu ifadelerini paylaştı:

"Türklerin son zamanlarda sahada ilginç bir savaş sırrı var: Tek bir asker görmezsiniz, bir savaş uçağı, tank, askeri herhangi bir araç, gemi ya da denizaltı yok. Tek gördüğünüz şey düşmana ait patlayan araçların videosu."

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Yorumlar

Alparslan

Maaşallâh.... !
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Mehmet kara

Birinci Körfez harbini atari oyunu gibi izlettiler bize.Şimdi biz izletiyoruz çok şükür.
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