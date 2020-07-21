Coşkun Başbuğ: Bu destana bir film ya da dizi yapmaktan aciz miyiz?
Türk aile yapısına çektiği dizi ve filmlerle darbe vuran Netflix'i eleştiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, Kıbrıs destanının film ve dizi yapılmasını istedi.
Batı'ya vurulan bir şamar olan Kıbrıs Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, "Dayağa doymayan vahşi batıya Kurtuluş savaşından sonra ilk şamarımız olan Kıbrıs harekatımız yürekten kutluyor ve soruyorum. Bu destana bir film yada dizi yapmaktan aciz miyiz? Türk aile yapısını çökertmek için dizi üstüne dizi yapanların bu yolla oyununu bozmuş olmazmıyız?" dedi.