Coşkun Bağbuğ'dan çarpıcı açıklama: Avrupa'nın tek çıkışı Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.'

Putin Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olması gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 57 arttığını vurgulayan Putin, hatta mayıs dahil bu yılın ilk aylarında ticaret hacminin iki kat arttığını kaydetti. Putin, iki ülkenin gerçekleştirdiği birçok stratejik proje olduğunu aktardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji konusundaki projeleri hatırlatan Putin, şöyle devam etti:

"Bir de şunu kaydetmekte yarar görüyorum; bir süre önce inşaatını tamamladığımız TürkAkım doğal gaz proje hattı, Rus doğal gazını Avrupa'ya sevk eden önemli hatlardan biri haline geldi. TürkAkımı, diğer yönlere doğal gaz sevk eden hatlardan farklı olarak düzenli ve eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor, Avrupa'ya da tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olmalıdır"

Putin, Türkiye'ye petrol, kömür ve doğal gazı herhangi bir sıkıntı çekmeden ihraç ettiklerinin altını çizdi.

"Avrupa'nın tek çıkışı Türkiye"

Tahıl koridoru gibi gaz koridoru olabileceğini vurgulayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV'ye yaptığı değerlendirmede "Eğer tahıl koridoru kusursuz işler, tarafların birbirine güveni tesis edilirse, bunun bir sonraki adımı enerjide de benzer bir koridor oluşturulmasıdır. Bunun da bir sonraki safhası Rusya-Ukrayna savaşının tekrar anlaşma zeminin geri dönmesi. Bana göre bu takvimde ilerliyor. Enerji konusunda Türkiye'nin yapacağı çok önemli işler var. Bana göre bu konuşmalar yapıldığı için Putin bu cümleyi kullandı. Türkiye tamamen tansiyonun düşmesi adına bir görev üstlenmiş ülke konumunda. Bence bu enerji koridoru konusu konuşuldu, belli bir noktaya getirildi. Türkiye'nin bir enerji nakil ülkesi olması, bir geçiş koridoru olması önümüzdeki dönemlerde daha da fazla gündeme gelecektir. Enerji konusunda Türkiye'nin yapacağı çok önemli işler var. Avrupa'nın nefes alacağı tek çıkış yeri, gıda da olduğu gibi enerji konusunda da Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.