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Aktüel Çorum'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Aktüel

Çorum'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:35:08 -
Çorum'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, bölgeye civar illerden çok sayıda arazöz ve iş makinesi takviye edildiğini söyledi.

Aşağışeyhler Köyü Muhtarı Gürsel Öztürk ise yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki hat boyunca yangının farklı noktalarda devam ettiğini aktardı.

Ormanlık alandaki köylerin etrafında açılan yollarla yangının yerleşim yerlerine ulaşmasının engellendiğini dile getiren Öztürk, "Civar köylerden insanlar da yangını söndürmek için çabalıyor. Mücadele gece boyu devam etti. Yangının köylere sıçrama ihtimali dün ortadan kaldırıldı, yangın ormanlık alanda devam ediyor." dedi.

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