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Aktüel Çorum'daki orman yangını
Aktüel

Çorum'daki orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:02:28 -
Çorum'daki orman yangını

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Aşağışeyhler Köyü Muhtarı Gürsel Öztürk, yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirten Öztürk, "Farklı illerden yardıma gelen itfaiye araçları vardı. Kuzören Mahallesi'nde dün 35 hane boşaltılmıştı tedbir amaçlı ancak köyde herhangi bir can mal kaybı bulunmuyor. Tekrar evlerine döndüler." diye konuştu.

Yangının meydana geldiği bölge AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

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