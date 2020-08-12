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Aktüel

Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın

Yatukçu Mahallesi Muhtarı Murat Kılıç: - "İçeride çocukların olduğu söylendi. Onları kurtarmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki olan oldu" - Osman Demir: - "Yangın çıkınca ablam camı kırarak evden kurtuldu. Ama enişte de çocuklar da içeride kalmış"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:00:00 -
Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde yangında 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsü yaşanıyor.

Yatukcu Mahallesi'nde dün emekli Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz'un cenazelerinin toprağa verilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Yatukçu Mahallesi Muhtarı Murat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangının kısa sürede büyüyerek ahşap evleri sardığını söyledi.

Yangını fark edip itfaiyeyi aradığını belirten Kılıç, "İçeride çocukların olduğu söylendi. Onları kurtarmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki olan oldu. Komşular, itfaiye herkes elinden geleni yaptı. " dedi.

Eniştesi Ömer Çetin'i yangında kaybettiğini söyleyen Osman Demir ise ablası Emine Çetin'in (60) camı kırarak evden çıktığını ve kurtulduğunu anlattı.

Emine Çetin'in, evde kalan çocukları eşi Ömer Çetin'in kurtaracağı ümidiyle evden çıktığını belirten Demir, "Ama enişte de çocuklar da içeride kalmış. Bir tek bacım kurtuldu. Çocuklardan ikisi torunuydu. Diğer iki çocuk da misafirdi." dedi.

Ankara'da mali müşavirlik yapan olay sonrası ilçeye gelen Abbas Topal da yangında teyzesinin kurtulduğunu ancak eniştesi ve yeğenlerinin hayatını kaybettiğini, büyük üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Yangına sağlıklı müdahalede bulunulamadığını savunan Topal, "Görgü tanıkları belediyenin eksik ekipmanla yangına geldiğini söylüyor. Personelin yangına dayanıklı bir kıyafetle gelip oksijen tüpü ve maskesiyle müdahalede bulunması gerekiyordu. Bütün belediyelerdeki itfaiye personelinin tam donanımlı ve eğitimli olması gerekiyor." diye konuştu.

Ömer Çetin'in komşusu emekli itfaiye eri Selahattin Köse ise yangına ilk müdahale edenlerden biri olduğunu belirterek, "Duman ilk çıktığında evin yanındaydık. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye de yol yıkamadaymış. Onlar gelene kadar ev alev aldı. Çocuklar içeride çığırıyorlardı. Müdahale ettik ama kurtaramadık çocukları." dedi.

Yatukcu Mahallesi'nde dün Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümüş, çevredeki iki eve de sıçrayan yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

Dört çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Elif ve Yusuf kardeşlerin annelerinin Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Çetin ailesinin evine gündüz bakımları için bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Elif ve Yusuf kardeşlerin babalarının yurt dışında çalıştığı öğrenildi.

Ev sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bayat'ta, Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verilmesi bekleniyor.

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