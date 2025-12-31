  • İSTANBUL
Çorum’da yılbaşı için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Çorum’da yılbaşı için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Çorum’da yeni yıla huzur ve güven içinde girilmesi amacıyla alınan güvenlik önlemleri, Ali Çalgan başkanlığındaki il protokolü tarafından yerinde denetlendi. Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen incelemelerde, kent genelinde uygulanacak tedbirlerin kapsamı değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan, Halil İbrahim Aşgın, Arif Pehlivan ve Kubilay Ayvaz ile birlikte yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan ekipleri ziyaret etti. Ankara kara yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasında yapılan denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çalgan, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Yılbaşı gecesi için tüm kurumların görev başında olacağını belirten Vali Çalgan, “Emniyet ve asayiş başta olmak üzere temel kentsel hizmetlerin kesintisiz giderilmesi için enerji, yangın güvenliği ve ulaşımda dahil her türlü tedbir tarafımızca alınmış durumdadır. Yılbaşı gecesine özel olarak emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında 149 noktada 265 ekip, 239 araç ile bin 271 emniyet ve jandarma personeliyle görev yapacak. Kesintisiz olarak arkadaşlarımız görevleri başında olacak. Belediyemizde kentsel hizmetler açısından her türlü tedbirleri almış durumda. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar” dedi.

 

Öte yandan kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı kırsal bölgelerde çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Çalgan, “Yağmur ve kar şükürler olsun ilimize uğramış durumda. Dün gece itibariyle yağış almaktayız, inşallah devamı da gelir. Tabi, bu durumun getirdiği belirli sıkıntılar da oluyor. 79 köyümüzde yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah sıkıntısız iyi bir yılbaşı gecesi yaşar ve 2026'ya huzurla adım atmış oluruz” ifadelerini kullandı.

