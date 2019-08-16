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Çorum'da yangın: 2 ölü

Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

16 Ağustos 2019 Cuma 14:04
Çorum'da yangın: 2 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldü.

İlçeye bağlı Saraycık köyünde Sait Karakıran'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Yangında, alevler arasında kalan Sait Karakıran ve eşi Teslime Karakıran (80) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından evden çıkarılan yaşlı çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy sakinlerinden Sefa Erdoğan, AA muhabirine, köylülerin erken müdahalesiyle büyük bir yangının önlendiğini belirterek, "Köyümüzde daha önce iki kez yangın çıkmış ve tamamen yanmıştı. Bayram dolayısıyla köyün nüfusu kalabalık. Eğer bayram olmasaydı köyümüz yine tamamen yanabilirdi." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:04
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