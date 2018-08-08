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Çorum'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Çorum'un Kargı ilçesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:43
Çorum'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Kaza Beygircioğlu mevkii’nde bulunan İstanbul Kargı Kavşağı’nda meydana geldi. Osmancık istikametinden Tosya istikametine gitmekte olan S.Ç yönetimindeki 34 NV 0725 plakalı otomobil ile İstanbul istikametinden Kargı yönüne doğru gitmekte olan yabancı uyruklu O.A. yönetimindeki 29-HR-FT plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.Ç., Z.Ç., M.Ç., B.Ç., M.Ç., M.Ç., D.D.A., R.Y.A., N.B. yaralandı.İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etitği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:43
  1. İstanbul
  2. çorum
  3. kargı
  4. kaza
  5. yaralı

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