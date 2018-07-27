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Çorum'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum’un Alaca İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:11
Çorum'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alaca -Yozgat karayolu İbrahim köyü sanayi kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, Alaca Belediyesi’ne ait C.E. (29) yönetimindeki çöp kamyonu ile H. Pak (43) yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü C.E. (29) ve traktör sürücüsü H.P. (43) ile traktörde bulunan V.K. PAK (14) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldıralarak tedavi altına alındı. Yaralılardan traktör sürücüsü H.P. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü C.E. (29) Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınırken kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 13:11
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