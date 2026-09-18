Çorum'da tarihi İkiz Konak butik otel oldu: İlk misafirler şehit aileleri ve gaziler

Çorum Belediyesi mülkiyetindeki tarihi İkiz Konak, Kültür Yolu Projesi kapsamındaki restorasyonun tamamlanmasının ardından 22 yatak kapasiteli butik otel olarak hizmete açıldı. Otelin ilk misafirleri, şehir dışından gelen şehit aileleri ile gaziler oldu.

Kültür Yolu güzergahında yer alan konak, geleneksel Çorum mimarisi esas alınarak özgün dokusuna sadık biçimde restore edildi. Binanın korunabilen orijinal bölümleri muhafaza edildi, yıpranmış kısımlar ise aslına uygun şekilde yenilendi. Yapının bahçesinde 'Velipaşa Kahvesi' adlı sosyal tesis de oluşturuldu. Tesis, yalnızca otel misafirlerine değil tüm vatandaşlara kahve ve tatlı çeşitleriyle hizmet verecek.

Açılış töreninde dualar edildi, kurdele kesildi; protokol üyeleri ve katılımcılar konağı ve sosyal tesisi gezerek inceledi. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık ile siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Ali Çalgan, kentin zamanla daha güzel ve huzurlu bir şehir olma yolunda ilerlediğini belirterek "El birliğiyle bu şehir daha yaşanabilir, daha güzel daha huzurlu bir şehir olma yolunda hızla gidiyor" dedi ve tesisin hayırlı olmasını temenni etti.

Aşgın: "İlk konukları en layık olanlar şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir"

Konağın Çorum'un ilk butik oteli olma özelliğini taşıdığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamulaştırma ve projelendirmenin ardından kendi ifadesiyle 23 ay önce yer teslimi yapıldığını, açılışın ise iki yıl dolmadan gerçekleştiğini kaydetti. "Çok özel bir Çorum mimarisi bu" diyen Aşgın, üst kattaki dış sofayı geleneksel Çorum mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak tanımladı.

Şehrin ruhunun tarihi yapıların yeniden ihyasında olduğunu vurgulayan Aşgın, "Şehirler mutlaka o yaşanmışlıklarıyla, insan birikimleriyle, o tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasıyla dirilirler" dedi. Aşgın, otele ilk konuk olarak şehit ailelerinin ve gazilerin davet edildiğini belirtti.

Işık: "Bu binaya ilk geldiğimizde bina harabe haldeydi"

Ankara'dan Çorum'a gelerek kentteki gelişmeleri adım adım izleme imkânı bulduklarını anlatan Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık, restorasyon öncesini şu sözlerle aktardı: "Bu binaya ilk geldiğimizde bina harabe haldeydi. 'Beni kurtarın' diyordu. Sayın başkanımız, sesini duydu, çalışkan ekibiyle birlikte el ele verdiler ve yapıyı bugünkü muhteşem haline getirdiler."

Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör ise açılışın şehit ailelerinin duasıyla yapılması fikrinin Belediye Başkanı'ndan geldiğini ve davet edildiklerini belirtti. Gurur duyduklarını dile getiren Güngör, "Ben şehitlerimizin duasıyla buranın güzel işlere imza atacağını, hizmetlere önayak olacağına eminim" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da törende emeği geçenlere teşekkür etti.