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Yaşam Çorum'da sel felaketi
Yaşam

Çorum'da sel felaketi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 02:21:00 -
Çorum'da sel felaketi

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde sele neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Sarısüleyman köyünde sele dönüştü. Köy içindeki yollar göle dönerken sel suları kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söküldü. Ayrıca selin şiddetine dayanamayan sağlık ocağının kapısı ve duvarları yıkıldı.

Köy içerisinde oluşan sel nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindeki sürücüler Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca köydeki bazı kümes hayvanları selden telef oldu.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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