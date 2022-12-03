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Yerel Çorum'da otomobilin duvara çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı
Yerel

Çorum'da otomobilin duvara çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde iki evin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi ile duvardan düşen beton parçası kafasına isabet eden ev sahibi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 08:01:00 -
Çorum'da otomobilin duvara çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde iki evin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi ile duvardan düşen beton parçası kafasına isabet eden ev sahibi yaralandı.

Abdulkadir Öğen idaresindeki 19 TY 688 plakalı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde, Ömer Kurtçu ve Ali Ateş'e ait iki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emrah Yıldırım ve Volkan Burak ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle duvardan düşen beton parçası başına isabet eden Ali Ateş de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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