  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da orman yangını
Aktüel

Çorum'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-09-14 22:07:46 -
Çorum'da orman yangını

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İskilip ve Çorum'daki Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alanın sık ağaçlarla çevrili olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinde güçlük yaşandığı öğrenildi.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ediyor. Çevre köylerdeki vatandaşlar da yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangını çevreleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin de çevreleme çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini belirten Çiftçi, "Yangının civardaki köylere sıçrama ihtimali ortadan kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınmak üzere. Gün ışıdığında bölgedeki son durum net bir şekilde ortaya çıkabilecek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı