  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Çorum'da kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:59:53 -
Çorum'da kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 26 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, 4 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 26 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Operasyonda ayrıca bir dernek merkezindeki gizli bölmede 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Dernek yöneticileri hakkında soruşturma başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen kişilere de para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"İlk istifa eden Hakan Şükür’dü" diyen Abdulkadir Selvi, FETÖ'nün AK Parti planını açıkladı!

Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili bilinmeyenleri kaleme aldı.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay