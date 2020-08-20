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Aktüel Çorum'da Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi
Aktüel

Çorum'da Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:40:42 -
Çorum'da Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile zorunlu olmayan etkinliklere ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamalar getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı.

Vali Çiftçi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan ay içinde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, sadece çelenk töreni kısmının icra edileceğini, tebrikat, tören ve resepsiyon programının yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.

Düğünlerin tüm etkinlikler dahil toplam süresinin 3 saatten fazla olmamak üzere aynı gün içinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini belirten Çiftçi, alınan diğer kararları şöyle sıraladı:

"65 yaş ve üzeri kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabaları haricindeki kişilere ait düğün, nişan, sünnet, mevlit, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere katılmalarının ikinci bir talimata kadar kısıtlanmasına, toplu olarak cenaze, taziye, mevlit yemeği verilmemesine, yemek ikramlarının ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına, iş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine, site yerleşim yerlerinde bulunan umuma açık olmayan, ticari olarak işletilmeyen havuzların ikinci bir talimata kadar yüzme amaçlı kullanılmamasına karar verilmiştir."

Denetimlerin özellikle restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi toplu yeme-içme mekanlarının daha yoğun olduğu akşam ve gece saatlerinde artırılacağını vurgulayan Çiftçi, evde karantina altına alınan kişilerin de ikamet adreslerinde karantina süresince kontrol edilerek, izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere yaptırım uygulanacağını vurguladı.

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