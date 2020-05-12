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Çorum'da kayıp ineğini doğum yapmış bulan çiftçinin sevinci ikiye katlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:50:16 -
Çorum'da kayıp ineğini doğum yapmış bulan çiftçinin sevinci ikiye katlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde bir çiftçi, kaybolan ineğini doğum yapmış bulunca çifte sevinç yaşadı.

İlçeye bağlı Cevizli köyünde yaşayan H.A, kendisine ait gebe ineği otlaması için bıraktığı bölgede bulamayınca Bayat İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Köye gelen jandarma ekipleri, kaybolan ineğin bulunması için çalışma başlattı.

H.A'nın ineği kısa süre sonra Kocagöl mevkisinde askerler tarafından doğum yapmış halde bulundu. Sağlıklı şekilde bulunan inek ve buzağısı jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kayıp ineğini yavrusuyla birlikte görünce büyük sevinç yaşayan H.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.


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