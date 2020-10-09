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Yerel Çorum'da Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı
Yerel

Çorum'da Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kanun-i Sultan Süleyman Camii, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer'in yaptığı duayla ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:09:00 -
Çorum'da Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kanun-i Sultan Süleyman Camii, ibadete açıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tek gayelerinin halkın ve hakkın rızasını kazanmak olduğunu belirterek, "Tüm muhtarlarımızla beraber şehrimize ne geriyorsa, yolsa yol, su ise su hangi ihtiyaç varsa gece-gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Allah imkanlar veriyor, fırsatlar veriyor onlardan bir tanesi de bu camimiz. Ecdadımızın adını taşıyan Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni ibadete açıyoruz. Tek gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Bu mabedin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de, camilerimiz sadece birer ibadethane olmadığını belirterek, "Camilerimiz aynı zamanda birliğimizin, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamızın mayalandığı kutsal mekanlardır. Nerede bir kubbe, minare, camii varsa orası bir Türk yurdudur. Müslüman yurdudur. İslam yurdudur" şeklinde konuştu.

Konuşmalarından ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer'in yaptığı duayla Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı.

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