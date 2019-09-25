Çorum'da kaçak kazı operasyonu! 9 gözaltı İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen 9 zanlı suçüstü yakalandı.

Çorum'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Merkeze bağlı Paşaköy Değirmenardı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarla sahibi İ.A. ile beraberindeki N.K, A.K, H.C, E.P, S.A, B.E, K.E. ve A.G'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarmaekipleri, kazıda kullanılan 1 kepçe, 2 kamyon, 1 dedektör, 1 ölçümcihazı ile çeşitli kazı malzemelerine de el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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