  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum merkeze bağlı Çoraklık mevkiinde bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma timleri kaçak rakı ve şarap ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:45:15 -
Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum merkeze bağlı Çoraklık mevkiinde bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma timleri kaçak rakı ve şarap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez İlçe, Çoraklık mevkiinde kaçak alkollü içki imal edildiği tespit eden jandarma timleri bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada şüpheli sahsın bağevinde 3 bin 500 litre şarap, 170 litre rakı, 5 kiloğram anason ve 1 Adet distilasyon sistemi ele geçirdi.


Cumhuriyet savcısının talimatı ile kaçak olarak üretilen alkollü içki ve distilasyon sistemine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı