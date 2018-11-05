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Çorum'da Iraklı kız arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Irak uyruklu kız arkadaşı N.B.'yi bıçaklayıp ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Barış İ., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
Çorum'da Iraklı kız arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Olay, geçen cuma akşamı kentin en kalabalık bölgelerinden Gazi 4’üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Barış İ., bir süre önce ayrıldığı, annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşayan kız arkadaşı N.B.'yi görüp konuşmak için yanına gitti. Barış İ. ile N.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi ise kaçtı. Şupheli olarak aranan Barış İ. olaydan iki gün sonra saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Bahçelievler Polis Merkezi'ndeki soruşturması tamamlanan Barış  İ., adliyeye sevkedildi. Barış İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, N.B'nin ise  tedavi gördüğü hastanede, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
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  • Mesut SarpMesut Sarp38 dk önce
    saldirgan yüzsüz ve zorba...
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