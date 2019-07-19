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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:56
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mustafa Gürkan (27) yönetimindeki otomobil, Alacahöyük yol ayrımından dönmeye çalışan Ahmet Aydoğan yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ve yolcuları araçtan çıkardı.

Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Mustafa Gürkan ve Bektaş Aydoğan yaralandı.

Yaralılardan sürücü Mustafa Gürkan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Ahmet Aydoğan, Mustafa Gürkan ve Bektaş Aydoğan Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:56
  1. Çorum
  2. Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. itfaiye
  4. polis
  5. sağlık ekipleri
  6. Sungurlu Devlet Hastanesi
  7. trafik kazası
  8. yaralılar var

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