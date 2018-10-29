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Çorum'da halk otobüsü şoförüne şemsiye ile saldırdı

Çorum'da bir kişinin özel halk otobüsü ile yolcu arasında durakta durma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:49
Çorum'da halk otobüsü şoförüne şemsiye ile saldırdı

Çorum Halk Ulaşım A.Ş bünyesindeki özel halk otobüsünde 8 yıldır şoförlük yapan İlhan Aybulut ile bir yolcu arasında durakta durup durmama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu elindeki şemsiye ile Aybulut'a saldırdı. Diğer yolcular kavgayı ayırdı.

'BU BÖLGEDE ÖNLEM ALINMASI LAZIM'

Aybulut, 155'i arayarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden yolcuyu ve sürücüyü polis merkezine götürdü. Darp raporu alan taraflar, karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu arada kavga, otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Aybulut, basın mensuplarına, 20 yıldır şoförlük yaptığını ve 8 yıldır da özel halk otobüsünde çalıştığını söyledi.

İlk kez başına böyle bir olay geldiğine işaret eden Aybulut, "Çorum'da Akkent Mahallesi'nde bu tür olaylar sürekli yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda da bir şoför arkadaşım bıçaklandı. Bu bölgede yetkililerin önlem anması lazım." dedi.

Olay anını anlatan Aybulut, "İsmini bilmediğim yolcu, 'durakta niye durmadın' diye benimle tartışmaya başladı. Sonra elindeki şemsiyeyi elime ve yüzüme vurdu. Ben de kendimi korumaya çalıştım. 155'i arayarak kendisinden şikayetçi oldum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:49
  1. Çorum
  2. güvenlik kamerası
  3. halk otobüsü
  4. kavga

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