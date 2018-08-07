Çorum’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hastanede istikametinden Fen Lisesine seyir halinde olan İlyas Şerit yönetimindeki 19 AU 163 plakalı otomobil, Zirket ay yönetimindeki 19 AAH 223 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada sürücü İlyas Şerit ve otomobilde bulunan Mustafa Karasu, Tuğba Karasu ve Ayten Karasu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.