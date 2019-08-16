0553 313 94 23

Çorum’da ev yangını: 2 ölü

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:14
Çorum’da ev yangını: 2 ölü

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.


Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde Sait Kayakıran’a ait evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler kısa sürede evi sardı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi.


Yanan evin içine giren itfaiye ekipleri engelli hasta olan Teslime Kayakıran’ı evin salonunda, Sait Kayakıran’ı ise evin banyosunda hayatlarını kaybetmiş olarak buldu.


Sait ve Teslime Kayakıran çiftinin cansız bedenleri otopsi için cenaze nakil araçlarıyla morga kaldırılırken, yangının salonda bulunan sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.


Yanan evde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlıyor
    1. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    2. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    3. Trump’a Grönland yanıtı
    4. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    5. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    6. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    7. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    8. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    9. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    10. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    11. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    12. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    13. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    14. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    15. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    16. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. İzne gelen askerin acı ölümü
    19. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    20. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    21. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    22. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    23. Beşiktaş'tan transfer bombası Cenk Tosun
    24. Helezon makinesine elini kaptıran..
    25. Yine kendilerine yakışanı yaptılar!..
    26. Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700..
    27. Fatih Çiftçi’den Çatak Belediyesine..
    28. Bomba iddia! Mesut Özil'in yeni adresi..
    29. TİRE TOKİ 3 etap 529 adet konutları..
    30. Başkan Özlü “Yatay şehirleşmeye önem..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler