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Aktüel Çorum'da "Elvan Çelebi Sempozyumu"na hazırlık
Aktüel

Çorum'da "Elvan Çelebi Sempozyumu"na hazırlık

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:04:36 -
Çorum'da "Elvan Çelebi Sempozyumu"na hazırlık

ÇORUM (AA) - Çorum'da Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ev sahipliğinde 2-4 Ekim tarihlerinde yapılacak.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sempozyumda 9 ülkeden 53 farklı kurum ve kuruluştan 100 bilim insanı ve araştırmacının 91 bildiri sunacağını belirtti.

Sempozyumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla daha önce ertelendiğini hatırlatan Öztürk, "Türk siyasi, dini, sosyal ve kültürel tarihinde çok önemli yere sahip Elvan Çelebi ailesi ve zaviyesi, bilimsel bir platformda tartışılarak hem ulusal hem de uluslararası alanda kamuoyunun gündemine taşınacak, aynı zamanda Çorum ve Elvan Çelebi'nin inanç turizmi bakımından hak ettiği yeri almasında önemli bir adım atılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Sempozyumun, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde organize edildiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Pandemi önlemleri doğrultusunda hazırlanan sempozyum programına göre katılımcılar sunumlarını telekonferans ve video sunum şeklinde de yapabileceklerdir. 2-3 Ekim tarihlerinde, üç ayrı salonda iki gün boyunca sürecek oturumlara bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler ve vatandaşlarımız Hitit Üniversitesi sosyal medya hesaplarından ve sempozyum reklam görsellerinden ilan edilecek linkler ve karekodlar aracılığıyla rahatlıkla katılabilecek, sunumları izleyebileceklerdir."

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