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Çorum'da düğüne biber gazı sıktılar: 25 kişi hastanelik oldu

Bir düğün salonunda sıkılan biber gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:10
Çorum'da düğüne biber gazı sıktılar: 25 kişi hastanelik oldu

Gelin R.G. ile damat M.G'nin, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimi sırasında salona gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından etrafa biber gazı sıkıldı.

Kısa sürede yayılan gazdan etkilenen bazı davetliler dışarı çıktı. Yaşanan paniğin ardından gelin ve damat ile diğer davetliler de salonu boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu gazdan etkilenen 25 kişi, ambulans ve otomobillerle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek bir süre müşahede altında tutulan 25 kişi, herhangi bir zehirlenme olayına rastlanmaması üzerine taburcu edildi.

Gelin R.Ş. ile damat M.Ş. de ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:10
  1. Çorum
  2. Hitit Üniversitesi

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