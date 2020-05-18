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Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:26:05 -
Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yarımsöğüt köyünde çiftçilik yapan Eyüp Saçan'ın kullandığı 19 SH 255 plakalı traktör, eğitimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Saçan, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Saçan'ın cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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