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Yerel

Çorum'da bir trafoda patlama

Çorum'un İskilip ilçesinde bir trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:03:00 -
Çorum'da bir trafoda patlama

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un İskilip yolu üzerinde YEPAŞ’a ait trafo merkezinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekipleri trafoda soğutma işlemi yaparken, YEPAŞ ekipleri de yedek hat üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle İskilip karayolu ve çevreyoluna bir süre enerji verilemedi.

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