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Aktüel

Çorum'da bir evden 4 kamyonet çöp çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:06:49 -
Çorum'da bir evden 4 kamyonet çöp çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'da dört kamyonet çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde N.Ö. (61) ile annesi G.Ö'nün (78) yaşadığı apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis, zabıta ve temizlik ekipleri, dairenin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Belediye yetkilileri, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisine havale etti. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.

Bunun üzerine Çorum Belediyesine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla 4 kamyonet çöp çıkartılan ev, temizlendi.



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