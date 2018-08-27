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Çorum’da bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

Sungurlu ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken yere düşen şahıs yanarak ağır yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:59
Çorum’da bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

Olay ilçeye bağlı Karaoğlu Köyü’nde meydan geldi. Osman K. evinin bahçesinde bulunan otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Yanan ateş rüzgarında etkisiyle komşusu Salih ve Fatih K.’nin meyve bahçesine sıçradı. Köylüler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangın esnasında Osman K. yere düşerek vücudunda 3. derece yanıklar meydana geldi. Osman K. yakınları tarafından önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonrada SamsunEğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

Osman K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:59
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