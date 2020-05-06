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Aktüel

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Yeniakit Publisher
2020-05-06 04:05:12 -
Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

ÇORUM (AA) - Çorum'da döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki Çiftlik Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki mobilya döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevler üst katlara sıçramadan yangını söndürdü.

Çok sayıda koltuk ve kumaşın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan itfaiye ekipleri, iş yerinin dışında, içerisinde çok az miktarda benzin olan pet şişe buldu. Bunun üzerine iş yeri sahibi Fatih B. ile bazı görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.


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