Çorum'da ahır yangını: 1 kişi yaralandı

Olay ilçeye bağlı Saz Köyü’nde meydana geldi. İ.S.’ye ait ahırda aşırı sıcaktan dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bilirdi.

Kısa sürüde olay yerine gelen Uğurludağ belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında ahırda bulunan 2 bin adet saman balyası kül olurken, yaklaşık 45 bin TL zarar meydana geldiği bildirildi.

Yangına müdahale eden D.S. ise ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı. D.S. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.