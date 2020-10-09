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Aktüel Çorum'da 7 kişi KYK yurdunda Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Çorum'da 7 kişi KYK yurdunda Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:07:38 -
Çorum'da 7 kişi KYK yurdunda Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 7 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktaran Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 7 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini bildirdi.

Mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"8 Ekim itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 844 ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 66'sı asılsız ya da mükerrer ihbar olup kalan 778 ihbar mahalle denetim ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Ekiplerimizce 70 bin 900 kişi denetlenmiştir. Ayrıca 53 bin 32 iş yeri ve kişi, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 364 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 7 bin 257 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."


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