THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu

PTT dağıtım bürosunda görevli İlyas Metin (28), evinde başından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. 4 gün önce öldüğü belirlenen Metin'in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

07 Ağustos 2018 Salı 08:27
Çorum'da 4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde'de bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. PTT dağıtım bürosunda çalışan ve bekan olan İlyas Metin'den 4 gün boyunca haber alınamadı.

Mesai arkadaşları işe de gelmeyen Metin'in telefonlara da cevap vermemesi üzerine endişelenerek bugün çilingir ile birlikte evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Metin'in tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi eve geldi. Yapılan ilk kontrolde 4 gün önce öldüğü belirtilen Metin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 



Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 08:27
  1. çorum
  2. ptt
  3. ilyas metin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytinyağı sektörünün duayen ismi vefat etti!
    1. Zeytinyağı sektörünün duayen ismi..
    2. Havayolunda müthiş artış! 120 milyonu..
    3. İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi..
    4. YKS tercihleri bugün başladı
    5. Suudi Arabistan rest çekti: Kabul..
    6. En iyi üniversite hangisi?
    7. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    8. Çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu!
    9. FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37..
    10. Islak mendil kullananlar dikkat!..
    11. Fransız polisinden iğrenç hareket!..
    12. Ayağındaki elektronik kelepçeyle..
    13. Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç..
    14. İYİ Parti'de bir istifa depremi daha!
    15. Kabak suyu tüketiminin faydaları..
    16. İşte Benfica Fenerbahçe..
    17. Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte..
    18. Kanadalı bakandan Suudi Arabistan'a..
    19. Emziren annenin ilaç kullanması bebeği..
    20. Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler