  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:07:34 -
Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin 600 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir depo ile araçta arama yaptı.

Aramada, poşetler içinde 316 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 535 bin 600 kaçak makaron ile 17 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı