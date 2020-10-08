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Aktüel Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
Aktüel

Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası

Olayla ilgili çocuğun annesi ve birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:02:22 -
Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, dün 3 yaşındaki bir erkek çocuğun kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. ile annesinin birlikte yaşadığı B.Ç. tarafından sağ olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini belirtti.

Hastanede yapılan tıbbi müdahale esnasında sağlık görevlilerince çocuğun fiili livataya maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını aktaran Ağca, şöyle devam etti:

"Hastaneye getirilen erkek çocuğun yapılan müdahalelere rağmen ölmesi üzerine şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma ile dijital materyaller üzerinde inceleme ve moleküler genetik inceleme yönünde koruma tedbirlerine başvurulmuştur. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiştir. Her iki şüpheli üzerlerine atılı 'Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Ahmet Fatih Ağca, adli soruşturmanın her türlü ihtimal gözetilerek sürdürüldüğünü de kaydetti.

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