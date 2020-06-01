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Çorum'da 3 bin 670 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:34:24 -
Çorum'da 3 bin 670 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 670 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekiplerce kent merkezindeki Çoraklık mevkisinde bulunan bir bağ evine düzenlenen operasyonda, 3 bin 670 litre sahte içki, 5 kilogram anason ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

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