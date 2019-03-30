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Çorum yerel seçim sonuçları 2019 | Çorum ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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30 Mart 2019 Cumartesi 21:11
Çorum yerel seçim sonuçları 2019 | Çorum ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Çorum 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Çorum yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Çorum, 2019 seçim sonuçları Çorum, 2019 yerel seçim sonuçları Çorum, son yerel seçim sonuçları Çorum, Çorum ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

ÇORUM YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Çorum Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, MHP Çorum belediye başkan adayıKenan Şahin, CHP Çorum belediye başkan adayı Özgür Kılıç, DSP Çorum belediye başkan adayı Ahmet Hidayet Bektaş, SP Çorum belediye başkan adayı Kemal Kurt,VP Çorum belediye başkan adayı Ahmet Rasim Buhranoğlu, İP Çorum belediye başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu oldu. Murat Kırkçı ise bağımsız olarak aday oldu oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Çorum, Çorum belediye Seçim sonuçları Çorum 2019 yerel seçim sonuçları ve Çorum ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adaylar 

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İspir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Düvenci: Necmettin Yalçın

Aşdavul: Mehmet Çelik

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum ilçe belediye başkan adayları

 

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum ilçe belediye başkan adaylar

 

İYİ Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları

2014 Çorum yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Muzaffer Külcü %50.7

CHP adayı Kenan Nuhut % 34.4

MHP adaya Ercan Daşdan % 11.8

Çorum 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 52.02

CHP % 20.41

MHP % 14.22

İYİ Parti % 8.55

HDP % 3.22

SP % 1.10

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 21:11
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