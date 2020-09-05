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Aktüel Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın yavaşladı
Aktüel

Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın yavaşladı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:22:18 -
Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın yavaşladı

SİNOP/ÇORUM (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alandaki yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yangın hızını kesti, alevler azaldı. Kontrol altına alamadık ama kontrol altına alınabilir seviyeye getirdik." dedi.

Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda perşembe günü başlayan orman yangınına müdahalenin havadan ve karadan sürdüğünü ifade etti.

Bölgede meteorolojik şartlar nedeniyle havadan müdahalede aksamalar yaşandığını dile getiren Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki hava muhalefeti nedeniyle helikopterler görev yapamıyor, şu anda sadece uçakla müdahale ediliyor. Ayrıca karadan ekiplerin çalışması sürüyor. Yangın hızını kesti, alevler azaldı. Kontrol altına alamadık ama kontrol altına alınabilir seviyeye getirdik. Alevler ilk baştaki ürkütücülüğünü şu an kaybetti. Durum kontrol altında, söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam tedbir amacıyla tahliye edilen Yalmansaray köyündeki vatandaşlarımız, tehlikenin geçmesi nedeniyle yeniden evlerine alındı."

- Yaralanan işçilerden 2'sinin tedavisi sürüyor

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ve dün alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar ve Cemal Çankaya'nın tedavileri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

El, kol ve yüz bölgelerinde yanıklar olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı olayda hafif şekilde yaralanan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Şeker'in ise Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.







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