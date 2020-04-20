  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

2020-04-20 19:47:24 -
Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

ÇORUM (AA) - Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamındaki vaka sayısını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla il genelinde toplam bin 993 kişiye test uygulandı, 103 pozitif vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti.

Hastanelerde tedavi gören 75 kişinin taburcu olduğu kentte, ikisi yoğun bakımda, biri solunum cihazına bağlı olmak üzere toplam 23 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Açıklamada, iki kişinin de evde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı