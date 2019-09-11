Çorum sallanıyor! Art arda iki deprem
Çorum’un Mecitözü ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli paniğe deprem oldu.11 Eylül 2019 Çarşamba 23:37
Çorum’da merkez üssü Mecitözü ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi.
Çorum’da art arda iki deprem meydana geldi.
AFAD’ın geçtiği son dakika deprem bilgisine göre, merkez üssü Çorum’un Mecitözü ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi.
İlk önce 3,8 şiddetinde deprem meydana gelirken daha sonra büyüklüğü 3,6 olan bir başla deprem meydana geldi.
Deprem, kısa süreliğine paniğe neden olurken can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
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