  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çorum Kuruçay TOKİ konut belirleme kura sonuçları! Kuruçay TOKİ kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

Çorum Kuruçay TOKİ konut belirleme kura sonuçları! Kuruçay TOKİ kura çekilişi isim listesi

Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Çorum Kuruçay konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Çorum Kuruçay konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Çorum Kuruçay kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-04-28 10:59:00 - 2021-04-28 11:09:07
Çorum Kuruçay TOKİ konut belirleme kura sonuçları! Kuruçay TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kayseri Kocasinan’da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kayseri Kocasinan Karpuzatan TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları

toki çorum kura sonuçları

Mesude Geçit

Hüseyin Karataş

Mehmet Erdoğan

Yusuf Bahar

İlyas Köse

Hasan Tekin

Fatma Dalçacı

Ahmet Demiray

Ganime Yiğit

İrfan Demirbaş

Ahmet Mavral

Veysel Yalmaç

Rafet Öztekin Toki'den konut çıkan isimlerden bazıları

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

3+1 kurada çıkmayanlar 2+1 lerden alabilir mi?

Konut tipi (2+1-3+1) seçimleri yalnızca başvuru döneminde yapılabilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Bakan Soylu cevap verdi
Gündem

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Bakan Soylu cevap verdi

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararıyla ilgili en çok merak edilen soru ise "Camiye gidilebilecek ..
Rusya'da 'Bayraktar TB2' şoku yaşanıyor! Tüm sinyalleri kesti
Gündem

Rusya'da 'Bayraktar TB2' şoku yaşanıyor! Tüm sinyalleri kesti

Rus medyasında yer alan habere göre, Ukrayna'nın satın aldığı Türk yapımı ileri teknoloji Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Kırım'da Rus or..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı

Koronavirüs salgını ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay