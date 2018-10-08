Çorum Hayvan Pazarı bugün hizmete açılıyor

Çorum’un canlı hayvan ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, “Yeni hayvan pazarımızdan esnafımızda, hemşehrilerimizde çok memnun. İçerisinde satım yapılacak alanlar, kesim alanları, idari alanlar, banka, hayvan pazarı ve mezbaha atık sularının arıtılacağı arıtma tesisi, sosyal alanlar var. Yeni hayvan pazarımız canlı hayvan ticaretinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm imkanlara sahip bir kompleks” dedi. Pazar her gün saat 8’de açılacak.