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Siyaset Çorum gafı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Çocuğuma dokunma!
Siyaset

Çorum gafı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Çocuğuma dokunma!

Çorum'un ülke olduğunu söyleyerek büyük bir gafa imza atan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında bir çocuğu sevmek isterken annesinin tepkisiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 19:26:00 - 2021-08-26 19:33:43

Çorum'da bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretleri sırasında hayatının şokunu yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğunu sevmesine izin vermeyen bir anne CHP liderini uzaklaştırdı.

Çorum gafına imza attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştuğu Çorum'da şehir için "ülke" kelimesini kullanarak bir gafa daha imza atmıştı.

Çorum ziyaretine devam eden Kılıçdaroğlu, hayatının şokunu yaşadı. Sokaklarda dolaşıp ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ailesine selam verdikten sonra küçük bir çocuğu sevmek isteyince annesinden büyük tepki gördü.

Kılıçdaroğlu'na çocuğunu sevdirmedi

Kadın, çocuğunu sevmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na izin vermezken, "Çocuğuma dokunma. Hayır hayır. hayır. Hadi yürü, yürü" ifadesini kullandı.

Kameralara yansıyan o anları izleyenler, "Bir siyasetçinin bittiği noktadır" yorumlarını yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir

 

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