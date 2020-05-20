  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?
için kalan
Aktüel

Çorum Belediyesi’nden engelli vatandaşlara gıda yardımı

Çorum Belediyesi engelli ailelerine yönelik gıda desteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:20:15 -
Çorum Belediyesi’nden engelli vatandaşlara gıda yardımı

Çorum Belediyesi engelli ailelerine yönelik gıda desteğinde bulundu.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum Engelsiz Yaşam Derneği üyesi 17 aile için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması esnasında gıda bankasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ramazan ayı öncesi gıda bankasına yönelik ayni yardım yapılması için yaptıkları çağrıya hayırsever vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Engelsiz Yaşam Derneği yönetiminden dernek üyelerine yönelik gıda yardımı talebi geldi. Şehrimizde güzel çalışmalar yürüten dernek yönetimimizin bu talebini değerlendirerek engelli kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz.” dedi.


Başkan Aşgın, gıda bankasına yönelik ayni yardımları Ramazan ayı sonrasında da kabul edileceğini sözlerine ekledi.


’Engelsiz yaşam derneğinden teşekkür’


Çorum Belediyesi tarafından kendilerine yapılan yardım ve verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, “Ramazan gününde ülkemizde yaşadığımız koronavirüs nedeniyle mağdur olan engelli kardeşlerimize yardım elini uzatan Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı