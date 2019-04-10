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Çorum Belediyesi TSM Korosu’ndan bahar konseri

Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu verdiği "Bahar Konseri" ile dinleyicileri mest etti.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:50
Çorum Belediyesi TSM Korosu’ndan bahar konseri

Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu verdiği "Bahar Konseri" ile dinleyicileri mest etti.


Türk Sanat Müziği Korosu "Nihavent makamında 6 eser, kürdili hicazkar makamında 9 eser, hüzzam makamında 4 eser ve hicaz makamında 6 eseri seslendirdi. Koro dinleyicilerden tam not aldı.


’Şehitler unutulmadı’


Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri şehitler için özel bir bölüm hazırladı. Ülkemizi ve şehrimizi girdiği ses yarışmalarında temsil eden Ulu Camii Müezzin Kayyumu Hasan Çakmak, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Çanakkale Şehitlerine şiirini kaside olarak seslendirerek dinleyicileri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.


Konser sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Tüm koro ekibimizi kutluyorum. Korolarımız sadece Çorum’un değil ilçelerimizin de korosudur. İlçelerimizin talepleri doğrultusunda korolarımız ilçelerimizde de konserler verecek. Yaptığımız çalışmalarda Çorum’u bir bütün olarak görecek ve çalışmalarımızı da ona göre yapacağız. Koro Şefimize, koro üyelerimize ve bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Mustafa Çitfçi ise bugün gerçekten hep birlikte güzel ve musiki dolu dakikalar geçirdik. Kulağımızın pası silindi. Türk Sanat Müziği koromuzun değerli şefine ve koro üyelerimize teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.


Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın koro şefine ve koro üyelerine teşekkür belgesi, karanfil takdim etti.


Şef Atakan Tetik yönetimindeki "Bahar Konserine", Vali Mustafa Çitfçi ve eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve sanatseverler katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:50
  1. sanat
  2. konser

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