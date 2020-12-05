Çorum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sokak hayvanlarını besliyor

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Sokaktaki hayvanlar, meydandaki kuşlar bize emanet. Bu emaneti taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Gazi Caddesi'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret eden Aşgın, ardından Hürriyet Meydan'ındaki güvercinleri besledi.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın zor bir sınav verdiğini, bu süreçte en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aşgın, insanların evlerinde olması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmekte zorlanabildiklerini dile getirdi.

Aşgın, "Geçmiş kısıtlamalarda olduğu gibi bugün de şehrimizdeki bütün sokak hayvanlarını Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekipleri aracılığıyla besliyoruz. Bütün uğraşımız, gayretimiz açta ve açıkta hiçbir canlı kalmaması için. Sokaktaki hayvanlar, meydandaki kuşlar bize emanet. Bu emaneti taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede devletin belirlediği kurallara azami ölçüde uyulmasını beklediğinin altını çizen Aşgın, salgının ancak vatandaşların uyumlu hareket etmesiyle bertaraf edilebileceğini vurguladı.

Devletin üzerine düşeni yaptığını ancak insanların evine kadar giremeyeceğini dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Devletimiz, sivil toplum örgütleri, belediyeler üzerine düşeni yapıyor. En çok da görev halkımıza düşüyor. Çünkü evlere kadar girmemiz mümkün değil. Misafirlikleri engelleyecek, maske, mesafe ve hijyeni sağlayacak olan vatandaşlarımız. Bu anlamda vatandaşlarımıza çok büyük görev düşüyor. Dünya tarihi buna benzer birçok sınavdan başarıyla geçti, Allah'ın izniyle bunu da geçeceğiz. Acı bir hatıra olarak geçmişte kalacak bugünler ama mutlaka birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hareket etmemiz ve samimi gayret içinde olmamız çok önemli. Herkes vazifesini yaparsa sıkıntının büyümeyeceğini ifade ediyoruz."



Aşgın, devletin salgınla mücadelesine katkı vermek amacıyla 32 ticari taksi kiralayıp Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiklerini, kısıtlamalar nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa da alışveriş çeki desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.







