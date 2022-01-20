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Ekonomi Çorum Belediyesi arsa satış ihalesine çıktı
Ekonomi

Çorum Belediyesi arsa satış ihalesine çıktı

Çorum Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 9 adet arsanın satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:47:00 -
Çorum Belediyesi arsa satış ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale 09.02.2022 Çarşamba günü saat: 14.00’ da Belediyenin Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak.

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma suretiyle şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacakır.

Şartname 100,00 TL karşılığında Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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