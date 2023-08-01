Çoruh ve Fırat Bölgelerinde elektrik tüketiminde artış yaşandı

Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 ilde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait tüketim oranlarını açıkladı. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, toplam elektrik tüketiminde (mesken, sanayi ve ticarethane) bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 7 oranında artış görülürken, Malatya, Elâzığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminde yüzde 26 oranında arttı.

Fırat ve Çoruh bölgelerinde Gümüşhane dışında bütün illerde elektrik tüketimi arttı

Çoruh-Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarından toplam elektrik tüketimine bakıldığında Gümüşhane’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalış görülürken, en yüksek tüketim oranı ise yüzde 14 ile Giresun’da görüldü.

Fırat bölgesinde yer alan diğer illerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında, yüzde 47 oranında Malatya’da, yüzde 17 oranında Bingöl’de, Tunceli’de yüzde 17, Elazığ’da yüzde 6 oranında artış görüldü.

Çoruh bölgesinde ise Artvin’de yüzde 7, Trabzon’da yüzde 9, Giresun’da yüzde 14 ve Rize’de yüzde 8 oranında artış gerçekleşirken Gümüşhane’de yüzde 20 düşüş kaydedildi.

Sanayi ve ticarethane grubunun toplam elektrik tüketimi arttı

İki bölgedeki illerde abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü. Fırat bölgesinde artış oranı yüzde 42 olarak görülürken, Çoruh bölgesine ise yaklaşık yüzde 21 oranında artış kaydedildi.

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Mesken bazında elektrik tüketiminde Çoruh Bölgesinde üç ilde aynı oranda elektrik tüketimi kaydedildi

2023 yılının ilkinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Fırat bölgesindeki meskenlerde toplam elektrik tüketimi yüzde 16 oranında artarken, Çoruh bölgesinde ise bu oranda yaklaşık yüzde 7 artış olduğu gözlendi.